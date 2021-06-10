В Златоусте весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша

В Златоусте (Челябинская область) весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша. Ребенка искали вчера, девятого июня.

Мальчик со старшим братом гулял на улице около дома. Всего на несколько минут упущенный из видимости он ушел гулять «самостоятельно». О пропаже ребёнка сообщили сразу.

К месту происшествия прибыла дежурная смена Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы, которая была усилена поднятым по «Повышенной тревоге» личным составом всего отряда.

С первых минут к поискам мальчика приступили соседи. По вызову на улицу Боровая прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны, администрации города, представители добровольных поисковых организаций.

В непосредственной близости от дома большое количество заброшенных домов. В первую очередь маленького ребёнка начали искать в расположенных рядом дворах - тщательно осматривая подвалы, дома, хозпостройки. Несколько поисковых групп были направлены по дорогам, тропам лесного массива.

Около девяти часов вечера сосед, проводивший поиск с квадроцикла на склонах местной горы, обнаружил мальчика и привёз его к родителям – оказалось, что за несколько часов ребёнок ушёл в противоположную от города сторону почти на один километр.

Здоровье маленького путешественника не вызывало тревоги, понадобилось лишь снять с малыша нескольких клещей, сообщили в ПСС региона.