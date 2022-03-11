11.03.2022
Россия осталась без антивирусов Norton и Avast
11.03.2022
Вмешалась прокуратура: студенты Магнитогорска чистили крышу без страховки
11.03.2022
Украина отказалась от российского ядерного топлива
11.03.2022
Интеллектуальное видеонаблюдение повысит безопасность работы Челябинского цинкового завода
11.03.2022
На Таганае продолжается поиск пропавшего туриста из Перми
11.03.2022
Facebook и Instagram разрешат призывать к насилию в отношении российских военных
Вмешалась прокуратура: студенты Магнитогорска чистили крышу без страховки
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022