Вмешалась прокуратура: студенты Магнитогорска чистили крышу без страховки

В Магнитогорске (Челябинская область) руководство политехнического колледжа поручило студентам очистить крышу учебного заведения от снега и наледи. В связи с информацией по этому поводу, размещенной в соцсетях, прокуратура Правобережного района города провела проверку.

Проверка установила, что десятого марта текущего года студенты колледжа действительно работали на очистке крыши от снега. При этом они находились на неогороженной крыше на высоте второго этажа без соответствующего крепления, что создавало непосредственную угрозу их жизни и здоровью. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В соответствии с законом образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

На основании выявленных нарушений прокуратура района внесла представление директору ГАПОУ «Политехнический колледж» с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.