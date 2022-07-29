29.07.2022
Челябинский губернатор побывал в клинике для бездомных жителей
29.07.2022
В сауне Челябинска едва не утонул шестилетний ребенок
29.07.2022
Жительница Златоуста превратилась свой огород в маковую плантацию
29.07.2022
Из тюрьмы – на сыроварню: туроператорам и экскурсоводам показали достопримечательности Верхнеуральска
29.07.2022
Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО
29.07.2022
Водитель из Еманжелинска, сбивший насмерть пенсионерку и скрывшийся с места ДТП, отправился в колонию
Водитель из Еманжелинска, сбивший насмерть пенсионерку и скрывшийся с места ДТП, отправился в колонию
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022