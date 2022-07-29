Водитель из Еманжелинска, сбивший насмерть пенсионерку и скрывшийся с места ДТП, отправился в колонию

Вынесен приговор жителю Еманжелинска (Челябинская область) за смертельный наезд на пенсионерку. Он скрылся с места ДТП. Ближайшие семь с половиной лет мужчина проведет в колонии общего режима.

Еткульским районным судом установлено, что в августе 2019 года подсудимый, управляя автомобилем PORSCHE CAYENNE, двигаясь по автодороге на территории села Еманжелинка Еткульского района со скоростью 112 километров в час произвел наезд на 80-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.