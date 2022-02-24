Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль

В Челябинске сегодня, 24-го февраля, около восьми часов вечера столкнулись экскаватор и легковой автомобиль «Деу эсперо».

ДТП произошло на перекрестке дороги, ведущей в микрорайон «Западный». Тяжелая техника в буквальном смысле слова смяла иномарку.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» очевидец, водитель «Деу», хоть и пострадал, но, к счастью, остался жив. «В рубашке родился», - отмечает автомобилист, приславший в редакцию фото с места происшествия.

Информацией об обстоятельствах ДТП агентство пока не располагает.