24.02.2022
РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России
24.02.2022
Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль
24.02.2022
Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа
24.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля
24.02.2022
Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке
24.02.2022
В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов
Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022