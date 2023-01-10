Возбуждено уголовное дело в Бакале, а нечистоты продолжают затапливать город

В Бакале (Саткинский район, Челябинская область) возбуждено уголовное дело в связи с разливом канализационных стоков.

«Возбуждено уголовное дело по факту предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в Бакале по части первой статьи 238 УК РФ», - сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обслуживанием систем канализации в Бакале занимается ООО «Водоотведение», которое сейчас находится в ожидании банкротства, сообщил ранее глава Саткинского района Александр Глазков и подчеркнул, что компания не всегда добросовестно исполняла свои обязательства по содержанию системы канализации в городе.

На сегодня в городе продолжаются работы по восстановлению канализационных систем, значительная часть засоров устранена, бодро рапортуют районные власти. Проведена прочистка канализационного коллектора и дворовых канализационных колодцев. Пропускная способность системы канализации восстановлена. Правда, жителей не устраивают такие бравурные отчеты. Они интересуются, почему в относительно теплую погоду никто не шевелился, «грянул лютый холод - погнали работяг чистить».

Жители утверждают, что уже давно пытаются достучаться до городских, районных и областных властей, но их никто не хочет слышать.

«Улица Калинина, дом 7, подъезд 9, колодец стоит с декабря 2022 года. Новый год встретили с "незабываемыми" запахами», - рассказывает Ирина Варакина.

«Улица Пугачева, 1, второй подъезд, ужас какая вонь, в квартире на первом этаже сказали, канализация, колодцы полные», - делится Яна Устинова.

«Улица Леонова, 18, с ноября месяца вонь стоит на весь подъезд, с подвала, делали заявку, ответили, что засыпали хлоркой, а вонь как стояла, так и стоит до сих пор», - возмущена Галина Турецкая.

К устранению неисправностей привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов. Надежда Фролова делится, что для очистки Бакала пришла на помощь машина с Межевого, а в это время сам Межевой начинает затапливать. С седьмого января в подвале бежит, воняет и воняет, и сделать не могут ничего, отмечает жительница.

Девятого января в городе ввели режим повышенной готовности. Минстрой региона сообщает, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка остальных засоров в Бакале будет произведена в течение трех дней: для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов.

В городе введен режим повышенной готовности. Губернатор Текслер заявил, что он «отправил сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и следственным комитетом разобраться в причинах этой коммунальной аварии, у которой, однозначно, есть фамилии и имена тех, кто несет ответственность». Правда, конкретные имена и фамилии не были названы. Администрация Бакальского городского поселения хранит молчание.