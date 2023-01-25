Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске

В Челябинске возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, в результате которого погибла женщина.

Напомним, 20 января 2023 года в городе Челябинске на улице Новороссийской водитель рейсового автобуса ПАЗ совершил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Было установлено, автобус вышел на линию в технически неисправном состоянии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса.

Как пояснил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «В» ч. 2 статьи 238 УК РФ).

Ранее следователями УМВД России по Челябинску было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего водителя маршрутного автобуса ПАЗ, насмерть сбившего пенсионерку на пешеходном переходе (по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ).

Водитель автобуса, являющийся мигрантом из Средней Азии, нелегально работал в транспортной организации и не владел русским языком. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 20 марта 2023 года.

Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом.