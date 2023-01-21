В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса ПАЗ, насмерть сбившего пенсионерку на пешеходном переходе.

Напомним, 20 января 2023 года на улице Новороссийской в областном центре (около дома №80) водитель ПАЗ совершил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает ГИБДД области. Как выяснилось в ходе расследования, автобус вышел на линию в технически неисправном состоянии.

Следователями УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом.

В отношении должностного лица и юридического проводится проверка, назначено административное расследование, уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее водитель ПАЗа привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение скоростного режима. Он водворен в изолятор временного содержания.