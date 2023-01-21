21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
21.01.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе
21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
21.01.2023
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
20.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
24.12.2022
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023