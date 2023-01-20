В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

В Челябинске водитель маршрутного такси сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». От полученных травм она скончалась на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 20 января, на улице Новороссийская 80.

«Водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ, совершил наезд на пешехода- женщину 1949 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате пешеход скончалась на месте ДТП.