Выявлены фейковые рассылки от имени судебных приставов в Челябинской области

Жителям Челябинской области стали поступать на электронную почту сообщения якобы от судебных приставов региона с требованием оплатить долг. В противном случае, мошенники угрожают санкциями.

В службу судебных приставов обратились двое граждан, которые получили фейковые уведомления. Первое – от некоего «Центра мониторинга задолженностей ФССП России». В нем мошенники потребовали оплатить якобы имевшийся долг за налог 729 рублей, пригрозив действиями, которые входят в полномочия судебных приставов. В электронном послании имелась «кнопка», посредством которой предлагалось оплатить долг онлайн. Мужчина не стал действовать по указке авторов письма, а обратился в службу судебных приставов.

Во втором случае женщина, получив подобное письмо, решила оплатить указанную сумму 869 рублей, якобы долг по налогу. После нажатия кнопки «Оплатить» платеж прошел не сразу, но затем деньги были сняты дважды. В личном кабинете банка женщина увидела, что платеж прошел не в пользу налогового органа, а в пользу оператора связи, абонентом которого она не является.

«Судебные приставы не направляют на электронные адреса граждан уведомления. Такие письма следует немедленно удалять, не пытаясь их открыть. Во-вторых, следует изначально настороженно относиться к подобным посланиям, поскольку в настоящее время общение граждан с госорганами происходит либо через портал Госуслуги, либо через личные кабинеты на официальных сайтах государственных органов, например, Федеральной налоговой службы», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Никакого «Центра мониторинга задолженностей ФССП России» не существует.

Также следует внимательно читать послания: в случае с женщиной оно называется «Досудебное уведомление», причем в шапке указано «Федеральная служба судебных приставов при поддержке минцифры Российской Федерации». Необходимо запомнить, что ФССП России исполняет только судебные акты и постановления уполномоченных органов, вступившие в законную силу, и минцифры не принимает участие в процессе взыскания задолженностей. «Досудебное уведомление» в данном случае – фейк.

Южноуральцам необходимо соблюдать бдительность, поскольку мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожают мерами принудительного исполнения, например, арестом банковских счетов, имущества, «штрафными санкциями с повышенным коэффициентом», а также «внесением данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков».

Кроме того, эти письма опасны тем, что в них может быть скрыт вирус, либо сторонние сайты, подставные фирмы и компании могут навязать людям расходы или вообще обманным мошенническим способом похитить деньги.

Необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов, поскольку поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Челябинской области r74.fssp.gov.ru, а также с помощью портала Госуслуг.

Важно помнить, что уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется судебным приставом-исполнителем почтовым отправлением (письмо от судебных приставов можно получить только при предъявлении документов, удостоверяющих личность) либо в личный кабинет на портале Госуслуг в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.