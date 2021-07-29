«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения

СКР по Челябинской области прекратил уголовное дело в отношении врача-нарколога Андрея Власова и его коллеги Сергея Тавакова. Все обвинения с них сняты. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил адвокат Андрея Власова Евгений Абрамовских.

«Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Мы постановление получили только сегодня. Это было ожидаемо, потому что состава уголовного преступления нет. Будут ли подан иск о моральной компенсации пока мы не успели еще решить», - сказал Евгений Абрамовских.

Мы также связались и с самим медиком, которого обвиняли в этом преступлении.

«Я счастлив, что уголовное дело в отношении меня и моего сотрудника прекращено и мы можем заниматься любимым делом. Конечно, мой бизнес все это время с 2019 года был под угрозой, некоторые врачи уволились, но все-таки мы выстояли и, безусловно, сможем восстановится и вернуть себе лидирующие позиции. Я благодарю за поддержку всех, кто верил в нашу невиновность, кто понимал, что есть случаи, когда медики, честно выполняя свой профессиональный долг, бывают бессильны против обстоятельств», - сказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» врач-нарколог, руководитель медицинского центра «Наркология» Андрей Власов.

Напомним, по версии следователей СКР по Челябинской области, в апреле 2015 года подчиненный Андрея Власова Сергей Таваков выезжал на вызов, чтобы вывести из запоя жителя Башкирии, находившегося в то время в Челябинске. Ему была поставлена капельница. Утром он умер.

Тогда мать погибшего обвинила в случившемся медиков, которые почти два года провели под следствием.