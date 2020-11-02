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Юную автоледи из Челябинска, по вине которой погиб инспектор мотовзвода ГИБДД, отправили в колонию

Происшествия
Сегодня, 15:08
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Автор: 
Инна Шемаева

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней девушке за смертельный наезд на сотрудника мотовзвода ГИБДД. Полтора года она проведет в колонии-поселении.

 Авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово). 19-летняя автоледи не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшему полицейскому было 40 лет.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, девушке назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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