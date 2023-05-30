30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
30.05.2023
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
30.05.2023
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
14.02.2018
Дебошира из Челябинска осудили за ложный донос на полицию
09.11.2016
Коркинец заявил об ограблении, чтобы скрыть свои траты от жены
21.07.2016
Юная жительница Златоуста осуждена за криминальные фантазии и ложный донос
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023