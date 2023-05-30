Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) парень из многодетной семьи, воровавший у работодателя-китайца овощи из теплиц, осужден за ложный донос.

В суде установлено, что осенью прошлого года 17-летний местный житель, подрабатывая в теплицах у иностранного гражданина, по ночам неоднократно похищал помидоры в коробках, которые прятал у себя в сарае.

«В очередной раз, при похищении в ночное время 50 коробок помидоров, парень был замечен работодателем, который начал преследовать машину осужденного. Оторвавшись от преследования, молодой человек съехал в кювет и бросил там свой автомобиль ВАЗ-21083», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На следующее утро, чтобы скрыть преступление, парень заявил в дежурную часть отдела полиции об угоне автомобиля. Эта информация не нашла своего подтверждения. Виновному в заведомо ложном доносе по части первой статьи 306 УК РФ, который раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину, назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Уголовное дело по факту хищения овощей прекращено в связи с примирением сторон и возмещением причиненного ущерба в размере сорока тысяч рублей.