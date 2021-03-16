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ЮУЖД: В ближайшие часы восстановим движение

Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают пути на перегоне Сыростан – Хребет Челябинской области, где 16 марта сошли 19 вагонов грузового поезда.

Напомним, 16 марта в четыре утра 36 минут по местному времени на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД сошли с рельс 19 из 68 вагонов поезда, груженых углем. В результате ЧП повреждены три опоры контактной сети и полкилометра железнодорожного полотна.

«В настоящий момент пути уже освободили от сошедших вагонов и начали укладку железнодорожного полотна и монтаж контактной сети», - пояснили в ЮУЖД.

В работах участвуют два восстановительных поезда со станций Златоуст и Челябинск, шесть бульдозеров, один погрузчик, а также более 200 железнодорожников.

Движение на данном участке железной дороги приостановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы. ОАО «РЖД» принято решение о пропуске пассажирских поездов по альтернативным направлениям.

«74 пассажира поезда №391 сообщением Челябинск - Москва были отправлены на автобусах в Златоуст, откуда они поедут далее по маршруту на поезде. Также на этот поезд едут 11 человек на автобусах из Миасса», - сообщили в ЮУЖД.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра компании: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Железнодорожники обещают в ближайшее время восстановить движение на участке ЮУЖД, где произошел сход.