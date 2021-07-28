Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении водителя «Газели», который устроил смертельную аварию на дороге в Брединском районе. Осужденный отрицал вину в совершении преступления.

12 апреля 2021 года Брединский райсуд признал 58-летнего мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц (часть пятая статьи 264 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Сторона обвинения доказала, что мужчина вечером 22 января 2019 года ехал на машине «Газель» по автодороге «Бреды-Черноречье»”. В кузове авто при этом находился трактор. Водитель при неблагоприятной погоде выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в легковой автомобиль.

«В результате чего двум пассажирам легкового автомобиля причинены различные телесные повреждения, а водитель и третий пассажир от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Свою вину в совершении преступления осужденный отрицал, указывая о том, что потерпевшие выехали на полосу его движения и произвели столкновение с его транспортным средством».

Адвокат и водитель «Газели» обжаловали приговор Брединского райсуда.

«По результатам апелляционного рассмотрения Челябинским областным судом с учетом позиции государственного обвинителя апелляционные жалобы по данному уголовному делу оставлены без удовлетворения», - пояснила Мамаева.

Приговор вступил в законную силу. Водителю, который устроил смертельное ДТП, предстоит следовать в колонию - поселение в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания.