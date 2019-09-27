Плоды операции «Мак»

Южноуральские полицейские уничтожили конопляные поля
Происшествия
Сегодня, 11:24
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области продолжается антинаркотическая операция «Мак», которая направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Во время проведения второго этапа антинаркотической операции «Мак» полицейские Магнитогорска обнаружили на территории, примыкающей к Орджоникидзевскому району, обнаружены растения дикорастущей конопли. Она росла на площади в 2500 квадратных метров. Стражи порядка нашли собственника земельного участка и заставили уничтожить незаконные посевы.

Полицейскими Челябинска также были обнаружены очаги произрастания дикорастущей конопли. Ими было найдено около 200 кустов, которые были сожжены в присутствии понятых.

Дикорастущие конопля и мак в период их созревания являются наркотическим средством и уголовная ответственность за хранение, перевозку, сбыт или культивирование наступает в полной мере. Полицейские призывают садоводов убрать соцветия после окончания периода цветения растений.

 Во время первого этапа операции «Мак», который проходил в августе операции полицейскими Челябинска выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Выявлено и уничтожено 38 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 659 квадратных метров. Из незаконного оборота изъято более 208 граммов наркотических веществ.

Всего же в Челябинской области было уничтожено 350 очагов дикорастущих наркокультур, общая площадь которых составила более 359 тысяч квадратных метров. За непринятие мер по уничтожению выявленных дикорастущих культур привлечено к административной ответственности 22 человека. Из незаконного оборота изъято более 10 килограмм наркотических средств, в том числе 8,5 килограмм марихуаны, 87 грамм гашиша, 1,4 килограмма маковой соломы, 440 грамм героина.

Челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.

Автор: 
Инна Шемаева
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