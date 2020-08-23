ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральские полицейские за одну ночь раскрыли 134 преступления

Происшествия
Сегодня, 12:32
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе завершилась оперативно-профилактическая операция «Ночь». В ней было задействовано более двух тысяч представителей силовых ведомств региона.

В ходе ОПМ «Ночь» стражами порядка было раскрыто 134 преступления, задержано 20 находившихся в розыске граждан,  составлено 1858 протоколов об административных правонарушениях, из них 758 - в области дорожного движения.

Инспекторами ГИБДД выявлено 46 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 37 случаев нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

«Сотрудники полиции посетили 822 несовершеннолетних, которые состоят на учетах, осуществили проверки 351 родителя и законного представителя несовершеннолетних, 367 лиц, состоящих под административным надзором, а также 284 владельца оружия», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также полицейские поймали 20 пьяных подростков и зафиксировали 42 случая продажи алкоголя детям.

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято свыше двух килограммов наркотических средств, 14 единиц оружия и свыше трех тысяч литров алкогольной продукции.

Напомним, операция «Ночь» проводится ежемесячно с целью стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений, в том числе связанных с хищением имущества, незаконным оборотом наркотических веществ, оружия, задержания лиц, находящихся в розыске.

Фото УМВД Челябинска, Магнитогорска и Златоуста

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
21.08.20 11:31
Южноуральские полицейские просят оказать помощь в поиске пропавшей женщины
21.08.20 10:34
В Челябинске мать два года прятала тяжело больного ребенка от медиков
20.08.20 16:22
В Магнитогорске полицейские задержали молодую наркосбытчицу
20.08.20 16:07
Челябинец отправился в колонию за вымогательство денег и наркотиков у «закладчика»
20.08.20 15:51
Полицейские Златоуста задержали мужчин, которые жили на пенсии умерших старушек
20.08.20 15:49
Вырубка кленов в Челябинске обернулась уголовным делом
20.08.20 15:42
Детский омбудсмен подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до мальчиков в детском лагере в Каштаке
20.08.20 12:46
На те же грабли: доверчивые южноуральцы продолжают переводить деньги мошенникам
20.08.20 11:36
Южноуральские контрразведчики сожгли в заводских печах мефедрон и PVP
19.08.20 16:14
Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов
Крупным планом
21.08.20 15:17
Папа может!
Каково быть декретным отцом?
Культура
Вчера, 21:04
Наталья Котова заявила, что в Челябинске будут укрепляться традиции уличного искусства, и разрисовала стену
Новости
Сегодня, 12:34
Происшествия
Житель Карталов украл телефон и подарил его своей супруге
Вчера, 12:18
Культура
Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту
21.08.20 18:49
Происшествия
Челябинец пытался убить спящего зятя, обвинив в болезни дочери
21.08.20 15:42
Общество
Челябинская телебашня станет одного цвета с российским флагом
21.08.20 15:24
Общество
Тестировать школьников на наркотики будут по новым правилам
Материалы рубрики
Сегодня, 12:34
Происшествия
Житель Карталов украл телефон и подарил его своей супруге
21.08.20 18:49
Происшествия
Челябинец пытался убить спящего зятя, обвинив в болезни дочери
21.08.20 14:54
Происшествия
Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу
21.08.20 14:32
Происшествия
В Челябинске задержан неадекватный мужчина с пистолетом и метательным ножом
21.08.20 13:34
Происшествия
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали малолетнего угонщика
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика