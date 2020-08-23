Южноуральские полицейские за одну ночь раскрыли 134 преступления

В Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе завершилась оперативно-профилактическая операция «Ночь». В ней было задействовано более двух тысяч представителей силовых ведомств региона.

В ходе ОПМ «Ночь» стражами порядка было раскрыто 134 преступления, задержано 20 находившихся в розыске граждан, составлено 1858 протоколов об административных правонарушениях, из них 758 - в области дорожного движения.

Инспекторами ГИБДД выявлено 46 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 37 случаев нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

«Сотрудники полиции посетили 822 несовершеннолетних, которые состоят на учетах, осуществили проверки 351 родителя и законного представителя несовершеннолетних, 367 лиц, состоящих под административным надзором, а также 284 владельца оружия», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также полицейские поймали 20 пьяных подростков и зафиксировали 42 случая продажи алкоголя детям.

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято свыше двух килограммов наркотических средств, 14 единиц оружия и свыше трех тысяч литров алкогольной продукции.

Напомним, операция «Ночь» проводится ежемесячно с целью стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений, в том числе связанных с хищением имущества, незаконным оборотом наркотических веществ, оружия, задержания лиц, находящихся в розыске.

Фото УМВД Челябинска, Магнитогорска и Златоуста