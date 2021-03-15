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За дачу взятки сотруднику челябинской таможни задержан житель Казахстана

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Казахстана, обвиняемого в даче взятки сотруднику челябинской таможни. Он заключен под стражу.

В марте 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Троицкий» при осмотре сотрудниками челябинской таможни транспортного средства установлено, что в автомобиле перевозятся автомобильные шины без обязательной маркировки средствами идентификации. Сотрудниками челябинской таможни принято решение о проведении таможенного досмотра автомобиля и изъятии перевозимого товара.

«В этой связи гражданин Республики Казахстан за пропуск транспортного средства, перевозившего автомобильные шины в Российскую Федерацию, предложил сотруднику таможни взятку в сумме 180 тысяч рублей, часть из которой в размере одной тысячи долларов США передал должностному лицу, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Однако сотрудник таможни отказался взять денежные средства», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Следователь следственного управления предъявила мужчине соответствующее обвинение и обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу сроком на два месяца.

Преступление выявлено благодаря слаженной работе сотрудников Челябинской таможни и УФСБ России по Челябинской области.