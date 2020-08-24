За два дня южноральцы перевели мошенникам больше двух миллионов рублей

Полиция устанавливает личности злоумышленников, похитивших у южноуральцев более двух миллионов рублей. Во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками банков.

За выходные в полицию обратились девять местных жителей, которые стали жертвами мошенников. 2,2 миллиона рублей – столько денег отдали потерпевшие незнакомцам, которые позвонили на их номера мобильных телефонов и представились сотрудниками банков. Своих сбережений лишились жители Челябинска, Магнитогорска, Озерска и Златоуста.

«В отделы полиции Магнитогорска обратились трое местных жителей, которые пояснили, что им на сотовый телефон позвонили неизвестные и рассказали, что с их банковских счетов происходит списание денежных средств и чтобы это остановить, нужно продиктовать номера банковских карт и смс-коды, которые будут приходить им на сотовый телефон. Граждане сделали все так, как и просили неизвестные и лишились денежных средств в размере 12 000, 93 000 и 23000 рублей», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Жителю Златоуста мошенники позвонили от имени сотрудников службы безопасности банка и сообщили, что с помощью его карты неизвестные пытаются совершить покупку в магазине Москвы. Они его убедили назвать все данные банковской карты.

«Потерпевший сообщил, что звонок поступил с номера «900». Звонившие назвали все его личные персональные данные, включая и то, что он является бизнесменом и занимается продажей фруктов и овощей. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что никому, кроме сотрудников банка он эти данные не сообщал, поэтому у него не возникло сомнений, что он говорит с мошенниками. Они также попросили его сообщить им код, который придет в СМС. И дальше мужчина уже общался с «роботом». С карты мужчины было снято почти 150 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Одна из жительниц Челябинска стала жертвой мошенников, пытаясь продать садовый участок через сайт бесплатных объявлений. Она лишилась порядка 126 тысяч рублей. В общей сложности только жители областного центра за два дня перевели мошенникам 250 тысяч. Всего же аферисты за эти дни обогатились на 2,2 миллиона рублей.

«По заявлениям потерпевших в территориальных органах внутренних дел Южного Урала возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 158 - «Кража» и 159 – «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых», - сообщили в региональном полицейском главке.

Несмотря на все предостережения сотрудников полиции и их призывы к бдительности, жители Челябинской области продолжают «покупаться» на уловки мошенников. На прошлой неделе за несколько дней они перевели им больше шести миллионов рублей.

Напоминаем, что банковские работники по телефону не запрашивают персональные данные, пароли и пришедшие в смс коды доступа к личным кабинетам, тем более не предлагают перевести деньги на иные счета. Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, завершите разговор. В случае сомнений в сохранности ваших сбережений перезвоните по телефонным номерам, указанным на ваших банковских карточках или прописанных в договорах, а также можете обратиться непосредственно в финансово-кредитную организацию.

«В целях информирования граждан о совершаемых мошенничествах и способах противодействия данному виду преступлений сотрудники органов внутренних дел на регулярной основе проводят мероприятия, в рамках которых размещают профилактические наглядные печатные материалы в общественных местах, раздают памятки гражданам на улицах, выступают с призывами соблюдать бдительность в СМИ и публикуют предостерегающую информацию в социальных сетях», - добавили в региональном полицейском главке.

Информативные листовки размещены на стендах в государственных и коммерческих организациях, их можно увидеть на досках объявлений, в лифтах многоквартирных домов, профилактические видеоролики транслируются на медиаэкранах городов и в общественном транспорте, предупреждающая информация озвучивается в радиоэфире. Не проходите мимо, прочитайте, вдумайтесь, доведите сведения до своих пожилых родственников, ведь именно преклонного возраста люди чаще всего становятся жертвами злоумышленников, лишаясь своих последних пенсионных накоплений.

Не общайтесь с незнакомцами по телефонам и тогда Ваши денежные средства останутся при Вас.