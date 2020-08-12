За сутки южноуральцы перечислили банковским аферистам 4,5 миллиона рублей

Несмотря на все предупреждения полицейских, южноуральцы продолжают «вестись» на уловки мошенников. Только за одни сутки они перевели аферистам 4,5 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Житель Миасса перевел мошеннице 662 тысячи рублей. Она позвонила ему и представилась сотрудником банка. Женщина сообщила, что с его карты может быть похищена крупная сумма денег и она намерена провести собственное расследование. Лжесотрудника банка сказала, будто подозревает, что в краже могут задействованы сотрудники финансового учреждения. А чтобы помочь ей в проведении расследования, нужно перевести деньги на другой счет, что потерпевший и сделал.

Аналогичный случай произошел в Магнитогорске. Местному жителю также позвонили неизвестные, которые, представились сотрудниками службы безопасности разных банков и сообщили о том, что необходимо перевести на якобы безопасный счет все денежные средства. В противном случае деньгами воспользуются мошенники. Получив подробные инструкции от незнакомцев, мужчина перевел свои сбережения. Таким образом, магнитогорец несколькими платежами отправил злоумышленникам более миллиона рублей.

Мошенников ищут, возбуждены уголовные дела.

Ранее жертвой мошенников стали сотрудница полиции Челябинска и юрист из областного центра.

«Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области на регулярной основе проводят различные мероприятия, направленные на информирование граждан о случаях мошенничества и способах противодействия обману. Однако граждане по-прежнему доверяют звонкам незнакомцев, считая их сотрудниками служб безопасности банков, выполняют их указания и в результате становятся жертвами мошеннических действий», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Челябинской области напоминают, если вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и предупреждает об опасности хищения денежных средств, прекратите разговор. После этого самостоятельно перезвоните по номеру, указанному на вашей карте, для проверки информации. Это нужно сделать, даже если номер телефона звонящего полностью совпадает с номером вашего банка.

Помните о том, что разглашать персональные данные посторонним лицам нельзя. Сотрудники банка никогда не требуют сообщать им персональные данные, пин-код и пароль, пришедшие на телефон, номер счета или карты, и тем более не предлагают перевезти денежные средства на неизвестные банковские счета.

Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он - мошенник, немедленно прекратите с ним общение и обратитесь в полицию.