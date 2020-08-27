Задержан буйный челябинец, который хотел зарезать случайную прохожую

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшему местной жительнице расправой и обещавшему зарезать ее. Буйного горожанина передали сотрудникам полиции.

Инцидент произошел возле дома 18-А по улице Островского. От полицейских сотрудники Росгвардии по Челябинской области получили сообщение о том, что неизвестный угрожает женщине ножом.

«Прибывшим бойцам Росгвардии местная жительница рассказала, что во дворе у нее произошёл конфликт с ранее неизвестным ей гражданином. В ходе словесной перепалки он достал нож и начал им размахивать, угрожая ей физической расправой», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний местный.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли у мужчины нож, а затем передали коллегам для дальнейшего разбирательства.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту сейчас проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства Российской Федерации.