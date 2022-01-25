Задержан челябинец, который подглядывал за девушками в примерочной

В сетевом магазине одежды на Дарвина в Челябинске задержан мужчина с несколькими видеокамерами, в том числе скрытыми.

При помощи этой аппаратуры горожанин подглядывал за девушками в примерочной и производил съемку.

Задержанный передан сотрудникам полиции.