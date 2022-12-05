05.12.2022
Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России
05.12.2022
Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей
05.12.2022
Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи
05.12.2022
Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум
05.12.2022
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска
22.09.2022
Строительство продолжится: Наталья Котова осмотрела новую дорогу на Молдавской
20.09.2022
Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»
16.09.2022
Челябинск и его оранжевая «эволюция»
13.09.2022
А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022