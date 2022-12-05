Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска

Силовики задержали бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова в рамках возбужденного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, сегодня, пятого декабря, стало известно, что Ринат Кучитаров по собственному желанию покинул пост руководителя комитета по дорожному хозяйству администрации Челябинска.

И сегодня же сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули в КДХ Челябинска. В комитете и по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению, были проведены оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении неустановленных лиц комитета.

На момент публикации материала не удалось получить комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.