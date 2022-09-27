Задержан миасец, который «заминировал» жилой дом

Задержан житель Миасса (Челябинская область), сообщивший заведомо ложные сведения о несуществующей угрозе для одного из домов города. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В дежурную часть полиции Миасса позвонил мужчина, который сообщил об угрозе для одного из домов города. Прибывшие на место полицейские в результате осмотра здания и прилегающей к нему территории подозрительных предметов не обнаружили.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции установлен злоумышленник и его адрес проживания, где впоследствии он был задержан, а затем доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Полицейские региона напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как горожанам, в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.