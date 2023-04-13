13.04.2023
Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка
13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
13.04.2023
Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие
13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка
12.04.2023
Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка
11.04.2023
Текслер поручил разобраться, почему стало возможным убийство подростка в Челябинске
11.04.2023
Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023