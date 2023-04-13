Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

В Челябинске силовики задержали еще двух человек, которые могут быть причастны к драке и убийству 17-летнего парня. По предварительной информации, это граждане иностранного государства.

Эту информацию подтвердил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков на момент публикации материала прокомментировать ситуацию не смог.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Разборки начались в социальных сетях, а закончились на улице, где один из бандитов достал нож и дважды ударил им юношу. Подросток скончался почти сразу.

Под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Установлено, что произошел конфликт между двумя группами подростков, являющихся участниками геймерского сообщества в одной из социальных сетей.