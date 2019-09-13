Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев

За незаконную рубку деревьев осуждена заместитель директора Ильменского заповедника Светлана Филимонова. По ее приказу было вырублено 59 берез, 38 сосен и одна осина на общую сумму порядка пяти миллионов рублей.

Сегодня, 13 сентября 2019 года Миасским городским судом вынесен приговор в отношении Светланы Филимоновой.

Установлено, что Филимонова, являясь руководителем отдела государственной охраны, заместителем директора Ильменского заповедника, используя свое служебное положение, изготовила приказ о разрешении рубки деревьев, который подписала у директора.

По приказу Филимоновой ее подчиненные вырубили 59 берез, 38 сосен и одну осина на общую сумму порядка пяти миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», полицейские задержали грузовой автомобиль с древесиной, на перевозку которой у водителя не оказалось документов. Оперативники при участии представителей регионального управления Росприроднадзора установили, что перевозившиеся 120 сосен и берез были незаконно вырублены на территории Ильменского государственного заповедника. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». После этого оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии и была задержана Светлана Филимонова.

«Уголовное дело рассмотрено в общем порядке принятия судебного решения, при оспаривании стороной защиты предъявленного обвинения. Филимонова указывала, что имела все основания для вырубки деревьев на основании действующего законодательства, внутренних документов заповедника. Вырубка производилась в связи с расчисткой линии электропередачи от угрожающих ее повреждению деревьев, а также для замены опор данной линии», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Приговором суда Светлане Филимоновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года со штрафом в 150 тысяч рублей. Также она должна будет возместить причиненный ущерб на сумму порядка пяти миллионов рублей.