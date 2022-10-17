Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО

Вышестоящий суд оставил без изменения решение о продлении срока содержания под стражей первому заместителю главы Ашинского муниципального района (Челябинская область) Семену Авраменко.

Постановлением Ашинского городского суда 23 сентября ранее арестованному первому заместителю главы Ашинского муниципального района продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 27 октября.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от заинтересованного лица за незаконное содействие при проведении электронных аукционов по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего Семен Авраменок обвиняется в совершении десяти преступлений.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

«Сторона защиты в апелляционной инстанции просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он не намерен скрываться и препятствовать расследованию уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом мнения прокурора Челябинский областной суд отказал в жалобе стороны защиты, оставив постановление Ашинского городского суда без изменения.

Добавим, что уголовное дело также возбуждено в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки Авраменко.