17.10.2022
Новые объекты благоустройства Советского района снова атаковали вандалы
17.10.2022
Аферист «развел» водителя на 650 тысяч рублей
17.10.2022
В Челябинске мост на Свердловском проспекте лишился элементов подсветки
17.10.2022
Возмездие настало спустя 20 лет
17.10.2022
Выделены допсредства на компенсацию расходов закрытых аэропортов юга и центра России
17.10.2022
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022