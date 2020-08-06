Житель Челябинска ответит в суде за издевательства над беременной женой

Прокурор Советского района Челябинска утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя Александра Свиридова, обвиняемого в совершении двух тяжких преступлений в отношении беременной жены.

Отвечать за содеянное мужчина будет по двум статьям УК РФ "Истязание" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, с октября 2019 года по март 2020 года мужчина систематически наносил побои своей беременной супруге, заставлял сбривать волосы, обливал зеленкой, истязал, а в один из дней апреля 2020 года нанес многочисленные телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Домашнему тирану грозит до восьми лет лишения свободы.