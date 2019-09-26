Житель Еткуля «подсадил» детей на наркотики 

Еткульский районный суд вынес (Челябинская область) приговор в отношении местного жителя Артема Слепцова. Он признан виновным по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

На берегу озера Еткуль мужчина в кастрюле варил наркотическое зелье. К нему подошли трое несовершеннолетних - это учащиеся четвертого и седьмого класса, а также 15-летний студент техникума. Мужчина в подробностях описал им удовольствие, которое он получает от употребления «дури». Он предложил им также попробовать. Установлено, что несовершеннолетние дважды пробовали наркотик. Тревогу забили взрослые, когда их дети вернулись домой под «кайфом». Подростки сейчас стоят на учете у нарколога.

Суд приговорил Артема Слепцов к лишению свободы десять с половиной месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.