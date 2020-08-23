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Житель Карталов украл телефон и подарил его своей супруге

Происшествия
Сегодня, 12:34
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В Карталах (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона. Мужчина подарил похищенный гаджет свое супруге.

В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о краже сотового телефона. Полицейским мужчина пояснил, что, находясь в магазине, положил гаджет на прилавок, чтобы рассчитаться за покупки. Покинув торговый павильон, он обнаружил отсутствие сотового телефона и вернулся за ним. Однако забытый смартфон он уже продавцы найти не смогли.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержан ранее не судимый 35-летний карталинец. Полицейскими установлено, что подозреваемый, увидев оставленный покупателем на прилавке телефон, не передал его администрации магазина и самостоятельно не стал предпринимать попытки, чтобы разыскать собственника. Вместо этого мужчина скрылся с чужим имуществом, в дальнейшем подарив гаджет супруге», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

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