Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель спас при пожаре 12-летнюю девочку. Она стояла на балконе и просила о помощи.

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Сталеваров. На момент возникновения возгорания в квартире находилась девочка 12 лет. Она выбежала из комнаты на балкон, расположенный на кухне и просила о помощи.

«Житель соседнего подъезда, проходивший мимо, не растерялся и через козырек подъезда, по решеткам окна второго этажа залез на балкон и спас ребенка. Он его передал прибывшим работникам скорой медицинской помощи», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Сотрудникам отделения дознания предстоит установить причину возникновения пожара. Наиболее вероятно, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования, а быстрому распространению огня способствовала горючая среда – обои и меблировка.

В настоящее время сотрудники МЧС установили личность мужчины, который проявил героизм и до прибытия пожарных спас девочку из горящей квартиры. Огнеборцы будут ходатайствовать о представлении его к награде.