Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить

В Миассе (Челябинская область) работник завода поверил лжесотруднику банка и лишился более двух миллионов рублей. Решив, что помогает кредитной организации поймать преступников, потерпевший перевел деньги на «безопасный счет» мошенникам.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина 1969-го года рождения обратился с заявлением о хищении денежных средств в городской отдел МВД России по городу Миассу.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил об оформленном на имя миасца кредите. Собеседник пояснил: чтобы предотвратить списание, необходимо сообщить реквизиты карты, после чего снять все находящиеся на ней денежные средства и перевести на резервный счет.

«Поверив незнакомцу, пострадавший в банке снял с карточки почти миллион рублей и перевел их на продиктованный счет. Этой суммы личных сбережений миасца мошенникам оказалось недостаточно, и они потребовали взять кредит, что мужчина и сделал. Однако снять более миллиона рублей в банках Миасса у него не получилось, поэтому он поехал в Челябинск. Получив деньги, потерпевший под диктовку перевел их пятью платежами на счета мошенников», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все это время лжесотрудники банка говорили, что своими действиями мужчина помогает вычислить замешанных в мошеннических действиях специалистов финансово-кредитной организации. Они предупреждали мужчину, что в отделении банка сотрудники службы безопасности вместе с правоохранительными органами наблюдают за ним через видеокамеры. Переводя деньги и оформляя кредит, миасец был уверен, что помогает найти мошенников, а в итоге сам попался на их уловку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».