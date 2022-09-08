08.09.2022
Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка
08.09.2022
Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт
08.09.2022
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи
08.09.2022
В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения
08.09.2022
В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
29.08.2022
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022