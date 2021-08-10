Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

Житель Усть-Катава (Челябинская область) решил заработать «легких» денег и стал жертвой мошенников. Он перевел неизвестным больше двух с половиной миллионов рублей.

Обратившись в местное отделение полиции, 34-летний потерпевший рассказал, что нашел в Интернете рекламу о заработке от инвестиций и подал заявку. Ему перезвонил якобы администратор брокерского сайта, рассказал, что, вложив денежные средства, можно получить очень хорошую прибыль. Мужчину заинтересовал данный способ заработка, и он согласился перечислись деньги.

«Потерпевший под руководством злоумышленника неоднократно переводил собственные денежные средства на счета, указанные незнакомцем, на общую сумму 2 630 000 рублей. Когда заявитель решил получить прибыль с вложенных средств, телефоны собеседников оказались недоступны», - рассказали в региональном полицейском главке.

Стражи порядка вновь предупреждают о том, что предложения о легком заработке поступают от мошенников. Общаясь якобы с брокерами, будьте бдительны. Прежде чем вкладывать свои деньги куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банков необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в кредитную организацию самостоятельно.