Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой

Житель деревни Вялково Увельского района (Челябинская область) таинственным образ исчез из собственного двора вместе со своей преданной собакой Пальмой, никогда не оставлявшей хозяина.

Мужчина и его верная четвероногая подруга пропали еще во вторник, 14-го декабря. С тех пор спасатели занимаются поисками. Пока, увы, безуспешно.

В настоящее время дежурная смена троицкого отряда поисково-спасательной службы региона усилила группировку по поиску 71-летнего пенсионера. Спасатели отмечает, что мужчина крепок здоровьем, за своим домом тщательно следил. Во вторник он вышел во двор управляться по хозяйству и пропал вместе с собакой Пальмой.

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«Спасатели пешим ходом, на автомобиле, а позже совместно с представителями общественных поисковых отрядов обследовали около 30-ти квадратных километров прилегающего лесного массива. Поиск проведен и в пустующих домах деревни, в которой проживает пропавший, и в близлежащих поселках Катаево и Копанцево, а также на участках заготовки леса и на расположенных поблизости водоемах», - сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.