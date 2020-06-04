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Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса

Происшествия
Сегодня, 10:25
Автор: 
Инна Шемаева

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) местный житель, разместивший в сети Интернет информацию о том, что в больнице умерла женщина, зараженная коронавирусом, оштрафован на 15 тысяч рублей. Информация оказалась фейковой.

Информацию о том, что местная жительница якобы скончалась в больнице от коронавирусной инфекции.

«Информация, не соответствующая действительности, опубликована в открытом доступе для неограниченного числа пользователей. Сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий автор публикации был установлен. По данному факту в отношении местного жителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Материалы проверки направлены в мировой суд города Верхнего Уфалея, который назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ранее житель Троицка также был оштрафован за то, что в социальной сети он разместил недостоверную информацию, связанную с коронавирусом. 18-летний горожанин сообщил, что врачи заперли людей в душевой медицинского учреждения. В последующем комментарии к посту житель Троицка принес свои извинения и написал о том, что публикация была шуткой. Житель Магнитогорска был наказан за размещение в социальной сети информации о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

"Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность", - добавили в главке.

Главное управление МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет информации, ориентироваться только на официальные источники.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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