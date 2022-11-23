Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который обстрелял машину соседа из-за громкой музыки. Но он «промахнулся» - авто принадлежало другому человеку.

В дежурную часть отдела полиции «Новозлатоустовский» ОМВД России поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль. Стражи порядка вычислили и задержали стрелка.

«Мужчина рассказал, что он находился в квартире, расположенной на первом этаже по улице Шишкина и ему мешала громко играющая музыка. Он воспользовался своим спортивным арбалетом и выстрелил в автомобиль, который, как он считал, принадлежит его соседу – нарушителю тишины. Однако транспортное средство принадлежит жителю соседнего подъезда», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Порча чужого имущества» и «Хулиганство».