Жители Миасса боятся получить удар током, входя в свой подъезд

Жители Миасса (Челябинская область) боятся заходить в собственный подъезд во время дождя, так как не хотят получить удар током – рядом с входной дверью свисает кабель: намокнув, он может оказаться по-настоящему опасным.

О своей проблеме отчаявшиеся жильцы проинформировали губернатора Челябинской области Алексея Текслера, опубликовав жалобу в сообществе в ВКонтакте. Вот что пишет автор поста Анна Николенко:

«Уважаемый Алексей Леонидович! В подъезде нашего дома запитан электрический кабель 380 В, который обеспечивает незаконно действующий автосервис, в двадцати метрах от нашего дома. Этот кабель проходит на высоте вытянутой руки и проходит по металлической входной двери. Во время дождя жители боятся открывать дверь, ведь кабель может быть поврежден, и тогда 380 В пройдёт по двери. Кроме того, данный кабель мешает подъехать «ГАЗелям» с мебелью или с стройматериалами. Мы обращались в миасскую администрацию, прокуратуру, к депутату Колесникову, но так ничего и не предпринимается. Мы ходим по организациям уже пять лет. Очень надеемся на вашу помощь, давайте не будем дожидаться несчастного случая».

На обращение в группе «А.Л. Текслер, помоги!» отреагировала администрация Миасса, оставив здесь следующий ответ: «Ваш вопрос требует времени для более детальной проработки и запроса некоторых данных».

Пресс-служба администрации Миасса попросила автора поста направить обращение через интернет-приемную мэрии и заявила, что специалисты профильных отделов и управлений дадут ей ответ в установленный законом срок. Кроме того, Анне Николенко предложили связаться с сотрудниками администрации по телефону.