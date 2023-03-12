Жители Паркового сообщили о странной женщине в балаклаве

Жители микрорайона Парковый (Челябинск) сообщили о женщине в балаклаве, которая раздавала странные подарки и кричала, что «она с Украины и перестреляет всем ноги». Полиция проводит проверку.

Сообщение о странной женщине появилось в социальной сети «Парковый Челябинск».

«Сегодня весь вечер эта женщина разносит какие-то непонятные странные «подарки» по району, которых никто не заказывал и не ждал, пугая тем самым людей. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении.

Под постом есть также видео. На нем видно женщину в камуфляжной форме. На лице балаклава. Она попала на камеры, которые установлены, как в подъезде, так и на улице.

«Два цветка, как на могилу в черной бумаге принесла женщине, сказав, что доставка. Зашла на порог и кинула в квартиру, ушла. Потом ее рядом с этим двором возле магазина «Мандарин» увидели уже с новым подарочком в черной коробке с синей ленточкой. Повторно вызвали полицию, пока они ехали она убежала в дом 19 Б, переодевалась там на общем балконе и кричала угрозы, что она с Украины и перестреляет всем ноги. Ей удалось убежать, полиция проверила все этажи», - пишет жительница города Вера Арсланова.

«Кошмар, от таких не знаешь чего ожидать!!!

Может у неё пистолет в сумке!!!

Будьте все аккуратны, не открывайте дверь если никого не ждете, провожайте своих детей в школы ,берегите себя и своих близких, знакомых!!!

Очень страшно», - пишет Diana Sergeevna.

Сообщение от местной жительницы о напугавшей местных жителей поступило отдел полиции «Курчатовский».

«На адрес выезжали сотрудники. Оперативники опросили участников происшествия. В настоящее время работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход, расспрашивая жильцов домов. Оперативниками собирается необходимая информация, способствующая установлению объективной картины случившегося», - сообщили в региональном полицейском главке.

Кто скрывался под балаклавой стражам порядка еще предстоит выяснить, как и то, чего пыталась добиться дама, запечатленная на видео. Дестабилизировать обстановку и напугать людей? Что двигало этой женщиной? И кто за ней стоит?

Напомним, ранее в Челябинске и Миассе массово собрались представители молодежных субкультур. Полицейские не позволили молодым людям и тем, кто сподвигал их на массовые сборы, дестабилизировать обстановку в городе и создать конфликтные ситуации.