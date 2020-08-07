Жительница Магнитогорска отдала мошенникам два миллиона рублей за снятие порчи с помощью яйца

В полиции Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней пенсионерки. Поверив аферисткам, что на ней «порча», старушка отдала им два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» Магнитогорска обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошли неизвестные женщины и предложили провести обряд на снятие порчи. Для того чтобы он прошел успешно, ей было необходимо принести всю имеющуюся наличность.

Пожилая женщина поверила незнакомкам и выполнила их указания. В результате после проведения сеанса потерпевшая поняла, что ее обманули, лишившись денежных средств в размере 2 000 000 рублей.

«По данному факту мошенничества отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский» следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до десяти лет», - сообщила официальный представитель полиции Магнитогорска Мария Морщакина.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области на регулярной основе проводят различные мероприятия, направленные на информирование граждан о случаях мошенничества, а также о необходимости соблюдать бдительность. Но, несмотря на это, граждане доверяют незнакомцам, в результате становясь жертвами мошеннических действий.