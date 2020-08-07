Жительница Златоуста перевела мошенникам один миллион рублей

Жительница Златоуста (Челябинская область) стала очередной жертвой банковских мошенников. Она перевела им почти один миллион рублей, для этого взяв большой кредит.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в полиции Златоуста, на телефон 44-летней потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка, сообщив, что с ее карты пытаются снять 8000 рублей. Далее лжесотрудница предложила перевести имеющуюся у нее сумму на двух картах на новые счета. После чего женщине позвонил мужчина и подтвердил факт мошенничества, сказав, что он также сотрудник банка. После того, как женщина сняла свои деньги в размере 147 000 рублей, она перечислила их мошенникам.

«Далее новый звонок. Уже знакомый ранее женский голос сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы этого избежать, необходимо взять кредит на большую сумму и большой срок. Женщина пошла в банк и оформила кредит на сумму 650 000 рублей. После чего потерпевшая по команде мошенника пошла в банкомат и перечислила всю сумму на различные номера», - сообщила официальный представитель полиции Златоуста Ольга Аристова.

На этом история с мошенниками не закончилась. Следующий звонок. В телефонной трубке - уже знакомый голос и сообщение о том, что и в другом банке мошенники пытаются оформить на жительницу Златоуста кредит. По телефону женщину привели в другой банк, где она оформила и получила две кредитные карты по 15 000 рублей, которые также перевела на различные номера сотовых телефонов. Только после этого мошенники отпустили жертву домой. На следующий день, когда женщина дозвонилась до одного из звонивших, мужской голос сообщил ей, что она стала жертвой мошенников, что ее "развели".

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Полицейские напоминают, что представители банковских организаций не звонят гражданам по телефону и никогда не запрашивают персональные данные, а также не предлагают перевести денежные средства на какие-либо банковские счета.

"Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он - мошенник, прекратите с ним общение", - предупреждают полицейские.