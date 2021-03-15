Жительница Златоуста стала жертвой онлайн приложения

Аферисты оформили на жительницу Златоуста (Челябинская область) кредит через приложение, установленное на мобильном телефоне. Женщина вовремя это увидела и успела обратится за помощью к сотрудникам банка. Мошенники не успели снять деньги с ее счета.

Жительница Златоуста увидела в личном кабинете своего банка, что у нее одобрена заявка на кредит в сумме 170 тысяч рублей, чему была удивлена. Позже ей позвонил мужчина. Он представился работником службы безопасности и уточнил, делала ли она заявку. Она ответила, что никаких заявок на кредит не оставляла.

«Далее лжесотрудник банка начал настаивать на том, что необходимо эти денежные средства получить, пока их не сняли мошенники. На что потерпевшая ответила, что утром обратится в банк сама и разберется. Злоумышленник убеждал ее в том, что она потеряет свои денежные средства и будет их сама выплачивать. Женщина перестала брать трубку. Звонки продолжались, с ней пытались списаться и созвониться в мессенджере», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Потерпевшая сама позвонила на телефон «горячей» линии банка, сообщила о звонках. Сотрудники банка заблокировали ее мобильное приложение и карту. Утром женщина обратилась в банк и написала заявление по поводу мошеннических действий. Кредитные денежные средства лежали на счете, но ими никто не воспользовался. Были перечислены денежные средства только за страховку в сумме 20 тысяч рублей. Златоустовка также написала заявление на возврат страховки в счет погашения кредита. Женщина обратилась в полицию, чтобы факт попытки мошенничества был зарегистрирован и у нее не было проблем с возвратом страховой суммы за кредит.