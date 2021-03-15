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15.03.2021
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В Челябинской области на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) находятся 17
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15.03.2021
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15.03.2021 13:46
Жительница Златоуста стала жертвой онлайн приложения

Аферисты оформили на жительницу Златоуста (Челябинская область) кредит через приложение, установленное на мобильном телефоне. Женщина вовремя это увидела и успела обратится за помощью к сотрудникам банка. Мошенники не успели снять деньги с ее счета.

Жительница Златоуста увидела в личном кабинете своего банка, что у нее одобрена заявка на кредит в сумме 170 тысяч рублей, чему была удивлена. Позже ей позвонил мужчина. Он представился работником службы безопасности и уточнил, делала ли она заявку. Она ответила, что никаких заявок на кредит не оставляла.

«Далее лжесотрудник банка начал настаивать на том, что необходимо эти денежные средства получить, пока их не сняли мошенники. На что потерпевшая ответила, что утром обратится в банк сама и разберется. Злоумышленник убеждал ее в том, что она потеряет свои денежные средства и будет их сама выплачивать. Женщина перестала брать трубку. Звонки продолжались, с ней пытались списаться и созвониться в мессенджере», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

 Потерпевшая сама позвонила на телефон «горячей» линии банка, сообщила о звонках. Сотрудники банка заблокировали ее мобильное приложение и карту. Утром женщина обратилась в банк и написала заявление по поводу мошеннических действий. Кредитные денежные средства лежали на счете, но ими никто не воспользовался. Были перечислены денежные средства только за страховку в сумме 20 тысяч рублей. Златоустовка также написала заявление на возврат страховки в счет погашения кредита. Женщина обратилась в полицию, чтобы факт попытки мошенничества был зарегистрирован и у нее не было проблем с возвратом страховой суммы за кредит.

Автор: Инна Шемаева
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Паводок в Челябинске прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Экстренные службы уж
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Паводок
Паводок
15.03.2021
Челябинск готовится к паводку
В Челябинске городские власти совместно с администрациями районов уже составили графики выполнени
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021
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С начала 2021 года число безработных в Челябинске уменьшилось на семь тысяч 541-го человека.
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021
С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек
В Челябинской области на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) находятся 17
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
15.03.2021
В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы управляющие компании сами вывозили снег, котор
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  • +7 919- 403 -53 -05

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15.03.2021 13:46
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:45
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15.03.2021 13:25
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12.03.2021 21:51
Главе Троицка Александру Виноградову предъявлено обвинение
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12.03.2021 19:28
В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки
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12.03.2021 19:17
В выходные южноуральцы отметят Масленицу и проводят зиму
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12.03.2021 18:14
Рисунки юных художников из Челябинской области украсили онлайн-выставку Музея Победы
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12.03.2021 17:52
На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы с островками безопасности и деревьями
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12.03.2021 17:47
Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта
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12.03.2021 17:31
Выходные в Челябинской области – без осадков и перепад температур
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:29
Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:05
В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:50
Путешествие в Красноармейский район: морсы, квашеная капуста и картофельный агростартап
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:49
В администрации Троицка опровергли информацию об обысках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:39
В составе службы участковых Челябинской области начнут работу студенческие инспекторы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:32
В Челябинске в приюте заживо сгорели 12 кошек и кролик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:08
Южноуральцев научат изготавливать обрядовую куклу «Домашняя Масленица»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:58
Private LTE от МегаФона получит крупнейшее на материке месторождение меди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:32
В Челябинске представлена схема движения общественного транспорта на время закрытия Ленинградского моста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:15
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:36
УФАС: Аукцион на строительство участка метро в Челябинске проведен с нарушениями и должен быть отменен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:23
В Челябинске успели снять с поезда школьницу, решившую сбежать к возлюбленному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:10
В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:03
Лжеполицейский «развел» пенсионерку из Озерска на полмиллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:58
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев нашел выход по утилизации токсичных отходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:57
Челябинский «Трактор» вылетел из плей-офф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:54
Компанию челябинского миллионера уличили в задержке зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:33
Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:09
Челябинск примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:59
«История хирургии в 2021 году: события и лица»: ЮУГМУ принял участие во всероссийской конференции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:36
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали известного адвоката
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:32
Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:15
В Усть-Катаве сотрудники агрофирмы «Чурилово» украли семь тонн огурцов и помидоров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:50
Аферистка сменила 25 сим-карт, чтобы уговорить жителя Златоуста перевести ей свои деньги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:48
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:42
В Верхнем Уфалее обслуживание гидротехнических сооружений вылилось в уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:36
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 54 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:35
Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:02
Воспитанники детского дома Копейска погрузились в сладкий мир печенья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:42
Челябинцы с улицы Котина отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:38
В Челябинской области собака откусила ребенку губу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:19
Прокуратура обязала чиновников Челябинской области создать безопасные школьные маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:09
Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:06
КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:59
«Альфа» и «Боевое братство» преподали челябинским школьникам урок мужества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:42
Для киноманов: Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:32
Компания «Интерсвязь» поделится опытом внедрения «Умных технологий» с российскими операторами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:24
Сегодня пятый день Масленицы - Тещины вечера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 21:09
Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:33
«Челябинск - это флагман российской фотографии» - доказывает новая выставка в Историческом музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:15
Школьница из Златоуста обвинила учителей в причинении ей травмы головы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:59
Начальник отдела полиции по Каслинскому району задержан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:55
В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
Власти Челябинска убеждают дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:11
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:00
В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:56
Южноуральцев еще ждут морозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:49
В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Котова распорядилась найти квартиру для инвалида, отказавшегося от ступенькохода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:36
Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:56
Областной суд оставил челябинского бизнесмена Павла Вибе за решеткой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:46
Челябинск начнет санитарную очистку города в 20-х числах марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:39
В Еткульском районе активно привлекают население к инициативному бюджетированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:00
Миронов предложил Мишустину запланировать в бюджете средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:54
В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:37
Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:36
Первый месяц весны в Челябинске согревают театры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:11
РМК в пятый раз проведет конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:06
«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:55
Мой питомец - моя ответственность: южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:26
Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:04
В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни восьми южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:53
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:44
 В Челябинске пройдет бесплатный форум для предпринимателей «СберБизнесLive»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:39
В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:36
В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:51
«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:50
В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:41
В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
В четверг середина Масленицы - Разгуляй
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:35
В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:19
Рекультивация челябинской свалки дает плоды: превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:06
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спектакль «Что творят мужчины?»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:59
Центр отдыха «Евразия» приглашает гостей на Масленицу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:49
Котова будет держать ответ перед депутатами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:39
В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:34
Водители сообщают о проблемах на М-5 в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:28
В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:22
ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:14
Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:00
В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:53
В Челябинске за сутки выпало 61% от месячной нормы осадков, снегопад продолжается
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:46
В Челябинске пройдет операция по спасению обитателей Студенческого карьера
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:32
Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:27
Заведующая школьной столовой Фершампенуаза обогатилась за счет родителей учеников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:23
Челябинцам предлагают придумать клички будущим четвероногим полицейским
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:21
В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:56
Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:44
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:19
Южноуралец пытался уничтожить материалы уголовного дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:12
СК: задержанный глава получил взятку от осужденного
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:11
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:51
В четверг в Челябинской области снег и порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:31
Полицейские Челябинска ищут новых жертв уличного грабителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:21
В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:03
В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:01
Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:26
Челябинцы предпочитают голубой: единая социальная карта меняет облик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:23
Минздрав Челябинской области опровергает информацию о завышении стоимости закупки медоборудования
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:03
ФСБ задержала главу Куяшского поселения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:01
В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:41
В Казани открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:22
Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:03
Юноши из Челябинска стали победителями первенства России по футболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:01
В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:53
Челябинский полицейский, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:51
Жительница Магнитогорска поставила на поток поставку сильнодействующих веществ из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:20
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за противоправный контент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:46
В Челябинске с апреля подорожает проезд еще в двух маршрутках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев