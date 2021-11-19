Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит

Жительница Катав-Ивановска (Челябинская область) взяла кредит на полмиллиона рублей, после того, как мошенники пригрозили ей, в случае отказа, завести на нее уголовное дело.

В отдел полиции по Катав-Ивановскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что мошенники пытались похитить у нее денежные средства в сумме свыше 480 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал ей историю про якобы оформленный неизвестными на нее кредит в размере 480 тысяч рублей.

«Сотрудник банка» убедил ее выполнить действия, чтобы избежать долговых обязательств. Женщина продиктовала все коды, которые были указаны во входящих СМС. При этом незнакомец настоятельно рекомендовал дойти до ближайшего банкомата, чтобы обналичить и перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Также он предупредил, что в случае отказа от взаимодействия со службой безопасности банка, женщина будет привлечена к уголовной ответственности. Во время разговора у женщины закончилась зарядка на телефоне и связь прервалась. Вспомнив предупреждения полицейских, женщина осознала, что ее пытались обмануть», - сообщили в региональном полицейском главке.

Женщина обратилась на горячую линию банка и заблокировала свою карту. На следующий день в офисе банка потерпевшей подтвердили, что на нее был оформлен онлайн кредит в размере 480 тысяч рублей, который мошенники пытались похитить, а также рекомендовали обратиться в органы полиции для написания заявления.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. В любых непонятных для вас ситуациях, необходимо обращаться в подразделение банка лично или по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты. Помните, от ваших действий зависит сохранность ваших денежных средств.