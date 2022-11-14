Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото

23-летняя жительница Златоуста (Челябинская область) пострадала от вымогателей, действующих в социальных сетях. Они требовали от девушки денег за нераспространение в сети Интернет ее приватных фотографий.

В полиции девушка рассказала, что по телефону неизвестный сообщил, имеет в своем распоряжении ее приватные фото. Чтобы они не оказалась в открытом доступе, вымогатель потребовал денег.

«Жертва согласилась на условия неизвестных. Она осуществила четыре денежных перевода разными суммами, в общей сложности отдав вымогателям 26 тысяч рублей. После этого девушка обратилась в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Полицейские призывают южноуральцев воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети Интернет, даже при ограничении доступа к своим учетным записям.

Не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры, тем более малознакомым людям. Помните, что в таком случае вы становитесь уязвимы.

Злоумышленники, используя знания и технические возможности, могут завладеть частичкой вашей личной жизни, что станет поводом для вымогательства или шантажа.

Не совершайте необдуманных действий, от которых пострадает ваш моральный облик. Не спешите переводить требуемые суммы незнакомцам, обратитесь за помощью к полицейским и не предпринимайте попыток к удалению переписок с вымогателями, делайте скриншоты поступающих в соцсетях и мессенджерах сообщений. Пользуйтесь усиленными способами защиты своих учетных записей в интернете, чтобы избежать неприятных последствий.