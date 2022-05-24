24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
24.05.2022
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
24.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
24.05.2022
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста
24.05.2022
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
18.05.2022
Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
17.05.2022
«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем
12.05.2022
Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022