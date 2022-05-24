Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста

Житель Челябинской области предстанет перед судом за отрицание Холокоста.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков, 27-летний южноуралец обвиняется по части первой статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Холокост Поделиться

«По данным следствия, обвиняемый разместил в интернет-сообществе сведения, направленные на отрицание Холокоста, факт которого установлен приговором Международного военного трибунала - для суда и наказания главных военных преступников», - отметил Владимир Шишков.

Он добавил, что данное преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение этого уголовного дела, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения – доказательная база собрана достаточная.