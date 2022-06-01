Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

Миасский городской суд (Челябинская область) признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Три года он провеет в колонии общего режима.

УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий установили виновного, сообщившего анонимно в январе 2022 года из хулиганских побуждений о минировании здания миасского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области. Звонок он совершил в состоянии алкогольного опьянения из неприязни к сотрудникам МЧС.

Ранее этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное также в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

Суд квалифицировал действия виновного как дестабилизацию деятельность органов государственной власти и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.