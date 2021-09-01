Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей

Житель Озерска (Челябинская область) стал жертвой мнимых специалистов брокерской компании. Он поверил аферистам, что может заработать «легкие» деньги и лишился почти шести миллионов рублей.

В дежурную часть полиции Озерска поступило заявление от местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников. Потерпевший пояснил, что в сети Интернет увидел объявление о получении дополнительного заработка путем вложения денежных средств в продажу акций. После регистрации с ним связался менеджер и предложил заработать на биржевой платформе.

«Для удобства работы с деньгами он помог заявителю установить приложение удаленного доступа к телефону, через которое мужчина якобы мог отслеживать баланс на своем счете. Мужчину убедили, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит.

Он перевел свои накопления и оформил несколько кредитов на крупные суммы в надежде погасить их с полученной прибыли», - рассказали в полиции Озерска.

В течение двух месяцев житель Озерска переводил мошенникам суммы от 600 000 тысяч рублей. Используя программу удаленного доступа на мобильном телефоне, аферисты создавали для него видимость роста прибыли. Когда потерпевший решил вывести накопленные деньги, его счет заблокировали. Таким образом, мужчина лишился 5 735 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают, что с предложениями быстро разбогатеть посредством Интернета к вам обращаются мошенники. Схема не нова: людям поступают звонки от неизвестных, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками, либо граждане самостоятельно проходят по ссылкам в Интернете, после чего требуется внести денежные средства на созданный счет или же предоставить информацию брокеру. С этого момента потерпевший начинает якобы участвовать в торгах, общается с ним через различные мессенджеры, получает статистику о росте его доходов, но как только у него возникает желание вывести денежные средства с электронного счета, общение с мнимым специалистом прекращается, а переведенные денежные средства, конечно же, не возвращаются.