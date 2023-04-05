Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

Полицейские Златоуста (Челябинская область) по горячим следам задержали местного жителя, похитившего автомобиль. Он решил съездить на кладбище, чтобы поспасть. После сна он сжег машину.

В полицию обратился местный житель о хищении его автомобиля ВАЗ-2115. Информация была передана всем наружным патрулям. Экипаж ДПС обнаружил похищенную машину в районе уреньгинского кладбища.

«Сотрудниками полиции был установлены приметы подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и тяжкое преступление против личности. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в полиции Златоуста.

Мужчина рассказал полицейским, что ключи от машины находились в замке зажигания. На автомобиле он доехал до кладбища, где решил поспать. Замерзнув, мужчина сжег авто.

По неофициальном информации, у него некое психическое заболевание и, возможно, он не понимал, что делал.

Возбуждено уголовное дело.