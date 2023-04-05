Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в этом году при капитальном ремонте трамвайных путей на Шоссе Металлургов - впервые
05.04.2023

Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обстановка в переполненной мигрантами Европе продолжает накаляться, недовольство европейцев растё
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.04.2023

Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин поручил оперативно сформировать пакет мер для об
05.04.2023

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Индекс промышленного производства (ИПП) в Челябинской области за январь-февраль 2023 года вырос п
05.04.2023

Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В разных районах Челябинска может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари в связи с
Экология
Экология
05.04.2023

В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2023

Южноуральцев приглашают на службу по контракту
угон автомобиля
ГУ МВД по Челябинской области
Происшествия
05.04.2023 12:58
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

Полицейские Златоуста (Челябинская область) по горячим следам задержали местного жителя, похитившего автомобиль. Он решил съездить на кладбище, чтобы поспасть. После сна он сжег машину.

В полицию обратился местный житель о хищении его автомобиля ВАЗ-2115. Информация была передана всем наружным патрулям. Экипаж ДПС обнаружил похищенную машину в районе уреньгинского кладбища.

«Сотрудниками полиции был установлены приметы подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и тяжкое преступление против личности. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в полиции Златоуста.

Мужчина рассказал полицейским, что ключи от машины находились в замке зажигания. На автомобиле он доехал до кладбища, где решил поспать. Замерзнув, мужчина сжег авто.

По неофициальном информации, у него некое психическое заболевание и, возможно, он не понимал, что делал.

Возбуждено уголовное дело.

Автор: Инна Шемаева
угон автомобиля
ГУ МВД по Челябинской области
Новости по тегу: угон автомобиля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2022

Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.11.2022

В Челябинске задержан похититель авто известного стритрейсера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.10.2022

Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Народ Италии понимает, к чему может привести продолжение боевых действий на Украине, люди видят,
Федерация
Спецоперация на Украине

Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»

04.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается капитальный ремонт крупнейших объектов культуры. Губернатор
Общество

В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк

04.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, третьего апреля, ямочный ремонт на городских улицах ведется уже не
Среда обитания

В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом

03.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, третьего апреля, у православных начинается шестая седмица (неделя) Великого поста.
Общество

В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя

02.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, первого апреля 2023 года, стартует традиционный весенний призыв на службу на военную с
Федерация

Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

31.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритетные задачи перед началом пожаро
Общество

В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников

31.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в этом году при капитальном ремонте трамвайных путей на Шоссе Металлургов - впервые
05.04.2023

Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обстановка в переполненной мигрантами Европе продолжает накаляться, недовольство европейцев растё
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.04.2023

Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин поручил оперативно сформировать пакет мер для об
05.04.2023

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Индекс промышленного производства (ИПП) в Челябинской области за январь-февраль 2023 года вырос п
05.04.2023

Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В разных районах Челябинска может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари в связи с
Экология
Экология
05.04.2023

В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.04.2023 13:29

На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона

05.04.2023 12:58

Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

05.04.2023 12:53

Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая

05.04.2023 12:36

Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай

05.04.2023 12:23

Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение

05.04.2023 12:21

Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков

05.04.2023 12:11

Южноуральцев приглашают на службу по контракту

05.04.2023 12:03

Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам

05.04.2023 11:53

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск

05.04.2023 11:49

«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках

05.04.2023 11:42

Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»

05.04.2023 11:22

Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году

05.04.2023 11:21

Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную

05.04.2023 11:00

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов

05.04.2023 10:59

К концу 2023 года в Челябинске обособленными от машин станет 94 процента трамвайных путей

05.04.2023 10:49

В Челябинске утилизируют старые трамваи, освобождая место для новых вагонов

05.04.2023 10:35

Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских

05.04.2023 10:08

В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

05.04.2023 09:58

В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны

05.04.2023 09:28

На базе ММК проходит международный конгресс сталеплавильщиков

05.04.2023 09:17

Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»

05.04.2023 08:57

В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла

04.04.2023 23:05

В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино

04.04.2023 21:12

Задержан глава Катав-Ивановского района

04.04.2023 18:32

На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим

04.04.2023 17:57

«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»

04.04.2023 17:53

КСП Челябинской области проанализирует закупки в рамках проекта «Культурная среда»

04.04.2023 17:34

В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов

04.04.2023 17:17

Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)

04.04.2023 17:03

В среду в Челябинской области – ясно и тепло

04.04.2023 17:00

В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии

04.04.2023 16:49

Создан госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей

04.04.2023 16:46

В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая

04.04.2023 16:39

Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах

04.04.2023 16:19

В Челябинске на ремонт трех участков на пр. Ленина выделили 134,9 миллиона рублей

04.04.2023 15:45

Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения

04.04.2023 15:17

Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»

04.04.2023 15:14

Отставка в Челябинской областной службе занятости

04.04.2023 14:55

В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате

04.04.2023 14:37

В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой

04.04.2023 14:32

Первые отправки южноуральцев в российские войска начнутся 20 апреля

04.04.2023 14:28

Новое назначение в правительстве Челябинской области

04.04.2023 14:08

10 причин, по которым всегда следует тренироваться под музыку

04.04.2023 14:06

Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»

04.04.2023 13:21

Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР

04.04.2023 13:16

В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию

04.04.2023 12:26

В гостях у «огненной птицы»: на Зюраткуле может появиться райский уголок для гурманов

04.04.2023 12:04

В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою

04.04.2023 11:47

Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%

04.04.2023 11:44

Шестого апреля ограничат движение на М-5 в Челябинской области из-за буровзрывных работ

04.04.2023 11:29

Может, вам поспать?

04.04.2023 11:01

В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка

04.04.2023 10:52

Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК

04.04.2023 10:49

Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»

04.04.2023 10:43

В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк

04.04.2023 10:29

«Малышок-2023»: в Курчатовском районе состоялись космические старты детсадовцев

04.04.2023 10:26

В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах

04.04.2023 09:33

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

04.04.2023 09:29

Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак

04.04.2023 09:16

В Челябинске 13 апреля пройдет балет «Лебединое озеро»

04.04.2023 08:57

Распустившиеся наставицы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге

04.04.2023 00:15

Места Силы: экстрасенсы из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ о собственных местах силы

04.04.2023 00:10

С первого апреля социальные пенсии доиндексированы на 3,3%

03.04.2023 23:50

В семи городах Челябинской области установились НМУ до утра шестого апреля

03.04.2023 23:40

Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля (18+)

03.04.2023 23:38

Во вторник в Челябинской области – ясно и тепло

03.04.2023 20:03

Челябинский отдел рыбоохраны возглавил подполковник полиции Руслан Фетисов

03.04.2023 19:47

Челябинцы завалили губернатора жалобами на плохие дороги

03.04.2023 17:55

«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе

03.04.2023 17:33

Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»

03.04.2023 17:13

ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым

03.04.2023 16:37

В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом

03.04.2023 16:24

Украинские чиновники поделили европейские страны на первый и второй сорт

03.04.2023 16:18

В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»

03.04.2023 16:06

Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса

03.04.2023 15:43

В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи

03.04.2023 15:14

НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами

03.04.2023 14:50

«Удивительные люди»: фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный проект о лидерах НКО

03.04.2023 14:36

«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»

03.04.2023 14:15

Жительница Магнитогорска получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае

03.04.2023 14:02

Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса

03.04.2023 13:55

Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»

03.04.2023 13:32

Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься

03.04.2023 13:20

Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам

03.04.2023 13:07

Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки

03.04.2023 13:06

Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»

03.04.2023 13:02

Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе

03.04.2023 11:57

Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО

03.04.2023 11:52

В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог

03.04.2023 11:47

К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей

03.04.2023 11:07

Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса

03.04.2023 10:49

Игорь Шестаков: «Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом»

03.04.2023 10:39

Более сорока тысяч юных челябинцев этим летом оздоровятся в городских и загородных лагерях

03.04.2023 09:56

КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом

03.04.2023 09:34

На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда

03.04.2023 09:20

В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин

03.04.2023 00:14

Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»

02.04.2023 23:34

В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв: один человек погиб, 25 пострадали

02.04.2023 22:57

В трех городах Челябинской области установились НМУ

02.04.2023 22:51

В понедельник в Челябинской области – тепло, без осадков