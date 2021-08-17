Златоустовец угнал мотоцикл с коляской и попал на нем в ДТП

В Златоусте (Челябинская область) местный житель позарился на мотоцикл с коляской отечественного производства. Он угнал транспортное средство, но не справился с управлением и улетел в кювет. С многочисленными травмами угонщик доставлен в больницу.

Как сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова, потерпевший узнал о том, что ночью его мотоцикл с коляской был угнан, злоумышленник совершил на нем ДТП и был доставлен в больницу, от полицейских.

Стражам порядка владелец пояснил, что оставил на ночь мотоцикл с коляской отечественного производства возле дома по проспекту Мира. Похищенное транспортное средство после следственных действий будет возвращено хозяину.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого в угоне мера пресечения не избиралась.