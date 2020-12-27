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Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершился показательными выступлениями

Алексей Текслер встретился с лучшими фигуристами страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной сегодня 27 декабря, встретились с победителями и призерами чемпионата России по фигурному катанию.

В завершающий день соревнований на льду глава региона поблагодарил каждого спортсмена за великолепные выступления. Они в, свою очередь, не остались в долгу и преподнесли Алексею Текслеру памятный подарок, оценив высокую организацию соревнований.

Памятную табличку «За большой вклад в организацию и проведение чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2021» губернатору Челябинской области вручила победительница соревнований в танцах на льду Александра Степанова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинский лед помог Анне Щербаковой из Москвы стать трехкратной чемпионкой России. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). «Золото» чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России «примерила» пара Александра Степанова – Иван Букин.

Фото – Михаил Шаров (пресс-служба ФФКР) и оргкомитет «Ростелеком-чемпионат России по фигурному катанию на коньках»