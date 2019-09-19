Челябинцев приглашают на «Цифровой забег»

В челябинском парке имени Гагарина состоится «Цифровой забег». Легкоатлетический старт приурочен к переходу на цифровое телевидение, который в Челябинской области запланирован на 14 октября 2019 года.

«Цифровой забег» в Челябинске состоится 21 сентября. Для горожан подготовлена обширная программа. В девять часов утра откроется мобильный пункт, где специалисты ответят на любые вопросы, касающиеся цифрового ТВ: как подключить приставку, вызвать на дом волонтера, получить субсидии из областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, с 11:30 начнет работу интерактивная площадка. У посетителей появиться возможность выиграть приглашения в недавно открывшийся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и Камерный театр, а также получить сувениры с фирменным логотипом Южного Урала, ответив на вопросы волонтеров о телевидении. Кроме того, все участники лотереи смогут поучаствовать в борьбе за суперприз – цифровую приставку.

Также в этот день на старт выйдут жители практически всех регионов России, где 14 октября состоится переход на цифровое ТВ и отключение аналогового телевещания. Лидеры общественного мнения, спортсмены, актеры, журналисты и другие известные жители региона в этот день пробегут дистанцию 5 040 метров – по числу построенных по всей стране передающих станций, которые обеспечивают россиян цифровым телевещанием.