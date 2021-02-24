Челябинец стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону

Челябинец Владимир Иванов – бронзовый призер чемпионата Европы по бадминтону. Медальная серия российской команды на чемпионатах Старого Света не прерывается с 2009 года.
В финском городе Вантаа завершались финальная часть чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд. Сборная России, в которую входил южноуральский спортсмен Владимир Иванов, заняла третье место.
Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, российские бадминтонисты не смогли выйти в финал турнира, уступив в полуфинальном матче команде Франции со счетом 2:3. Победы и очки российской команде принесли Евгения Косецкая и мужской дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов. Владимир Мальков, женский дуэт Алина Давлетова/Косецкая и смешанная пара Родион Алимов/Алина Давлетова не смогли переиграть соперников. На групповом этапе россияне обыграли французов – 4:1, а также выиграли у сборных Нидерландов и Англии.
Отметим, что медальная серия российской команды на чемпионатах Европы не прерывается с 2009 года.